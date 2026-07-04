Respublica партиясы қандай өзгерістерді ұсынады?
V кезектен тыс съезде партияның сайлауалды бағдарламасы мен кандидаттар тізімі таныстырылды.
Бүгiн 2026, 18:49
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Бүгiн 2026, 18:49Бүгiн 2026, 18:49
170Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Respublica партиясы сайлауалды бағдарламасында нені ұсынады? Бүгін өткен V кезектен тыс съезде партия өкілдері Құрылтайға сайланған жағдайда болашақ депутаттар жұмыс істейтін негізгі бағыттарды таныстырды. Сонымен қатар партия жаңа мүшелерін де көпшілікке ұсынды.
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