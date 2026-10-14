Ресейдің Urals мұнайын Үндістанға тасымалдау құны тарихи рекордқа жетті
Танкерлерді жалдау бағасының рекордтық өсуі Ресей мұнайының Азияға экспортталуын қиындатты.
Қазан айының басында Ресейдің Urals маркалы мұнайын Қара теңіз және Балтық теңізі порттарынан Үндістанға тасымалдау үшін төленетін фрахт мөлшерлемелері тарихи ең жоғары деңгейге жетті. Танкермен тасымалдау құнының өсуіне Қара теңіздегі кеме қатынасына төнген қауіптің артуы және әлемдік мұнай тасымалдайтын кемелер нарығындағы бағаның өсуі себеп болған. Бұл туралы BAQ.KZ Reuters агенттігіне сілтеме жасап хабарлайды.
Reuters агенттігінің кеме қатынасы және сауда саласындағы дереккөздерінің хабарлауынша, тасымалдау құнының рекордтық өсуі Ресейдің мұнай өнеркәсібіне елеулі салмақ түсіріп отыр. Әлемдік нарықта мұнай бағасы жоғары болғанымен, Ресей бұл қолайлы баға жағдайын толық пайдалана алмайды. Өйткені елдің батыс порттарынан экспортталатын шикізаттың едәуір бөлігін Азияға жеткізу үшін ұзақ әрі қымбат бағыттарды пайдалануға тура келеді.
Трейдерлердің бағалауы мен Reuters агенттігінің есептеулеріне сәйкес, Urals мұнайын Азияға жеткізетін танкерлердің фрахт шығыны қазір барреліне шамамен 30 долларды немесе одан да жоғары деңгейді құрайды. Осылайша, Ресей мұнайының жалпы құнының едәуір бөлігі шикізаттың өзіне емес, оны соңғы сатып алушыға жеткізуге жұмсалады.
Әсіресе Қара теңізден Үндістанға Urals мұнайын тасымалдау құны күрт өскен. Трейдерлердің бағалауынша, дедвейті шамамен 140 мың тонна болатын Suezmax класындағы танкерді бір бағытқа жалдау құны рекордтық 27–30 миллион долларға дейін жеткен. Ал қыркүйек айында осындай тасымал шамамен 19 миллион доллар болған.
Urals мұнайын тасымалдау тарифтерінің өсуі көмірсутектерді теңіз арқылы жеткізу құнының жалпы рекордтық қымбаттауымен қатар жүріп жатыр. Riverlake кеме брокерінің мәліметінше, қазан айында Қара теңізден Жерорта теңізіне 140 мың тонна мұнай тасымалдау құны Worldscale жүйесі бойынша 1 002,5 базистік пунктке дейін көтерілген. Қыркүйектің екінші жартысында бұл көрсеткіш шамамен WS500 деңгейінде болған.
Осылайша, тасымалдау құны іс жүзінде екі есеге жуық өсіп, бұрынғы тарихи рекордтан едәуір асып түскен. Жерорта теңізі ішіндегі бағыттарда да жағдайдың күрделенгені байқалады. Қазан айының басында Cross-Mediterranean бағыты бойынша тасымалдау тарифтері Worldscale шкаласы бойынша 900 пункттен асып, рекордтық деңгейге жеткен.
Балтық теңізі бағыттарында да қосымша қысым байқалады. Reuters дереккөздерінің мәліметінше, дедвейті шамамен 100 мың тонна болатын Aframax класындағы танкерлермен Ресейдің Балтық теңізі порттарынан Үндістанның батыс жағалауындағы порттарға мұнай жеткізу құны бір бағытқа орта есеппен 21–23 миллион долларға дейін өскен.
Қыркүйек айында мұндай тасымалының құны шамамен 13–16 миллион доллар болған. Сонымен қатар кейбір кеме иелері ұсынған баға бір рейске 25 миллион долларға жуықтап қалған.
Танкерлік тасымал құнының күрт өсуі Ресей мұнай экспорттаушыларына қосымша қаржылық жүктеме түсіреді. Фрахт қымбаттаған сайын тасымалдау, сақтандыру және басқа да логистикалық шығындар өтелгеннен кейін экспорттық түсімнен қалатын қаражат азаяды.
Бұл жағдай Үндістан мен Қытайға жеткізілетін мұнай үшін ерекше маңызды. Ресей мұнай экспортының бағыттары өзгергеннен кейін елдің батыс порттары шикізаттың едәуір көлемін Азияның шалғай нарықтарына жеткізу үшін пайдаланылып келеді. Бағыттардың ұзаруы танкерлерге деген сұранысты арттырып қана қоймай, экспорттың әлемдік теңіз тасымалы нарығындағы жағдайға тәуелділігін күшейтеді.
Қалыптасқан жағдай мұнай бағасының жоғары болуы экспорттаушылар табысының міндетті түрде сол деңгейде өсуіне кепілдік бермейтінін көрсетеді. Фрахт мөлшерлемелері рекордтық деңгейге жеткен кезде қосымша түсімнің едәуір бөлігі шикізатты тасымалдауға жұмсалуы мүмкін.
Танкерлік тасымал нарығындағы жағдай тұрақталмайынша, Ресей компаниялары Urals мұнайын Азияға жеткізуге кететін шығындардың күрт өсуін ескеруге мәжбүр. Қара теңіз және Балтық теңізі порттарынан Үндістанға бағытталған тасымалдарда логистикалық шығындар экспорттық жеткізілімдердің экономикалық тиімділігін айқындайтын негізгі факторлардың біріне айналды.
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