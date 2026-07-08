Ресейде қазақстандықтар мінген көлік аударылып, төрт адам зардап шекті
Жол апатына байланысты полиция тексеру жүргізіп жатыр. Оқиғаның басқа мән-жайы кейінірек белгілі болады.
Ресейдің Алтай Республикасында қазақстандықтар жол апатына ұшырады. Көлік жүргізушісі рөлге ие бола алмай, автомобиль жолдан шығып кетіп, аударылған. Зардап шеккендердің арасында кәмелетке толмаған жасөспірім де бар. Бқл туралы ақпаратты КТК телеарнасы таратты.
Телеарна мәліметінше, жол апаты Алтай Республикасындағы Белый Бом ауылының маңында болған. Оқиға салдарынан көлік жүргізушісі мен үш жолаушы жарақат алған. Олардың бірі – 15 жастағы жасөспірім.
Алдын ала дерек бойынша, 47 жастағы жүргізуші жолдың күрделі бөлігінде көлік тізгініне ие бола алмай қалған. Салдарынан ішінде қазақстандықтар отырған автомобиль жол жиегіне шығып кетіп, аударылған.
Қазір барлық зардап шеккен адам ауруханада жатыр. Олардың жағдайына қатысты нақты мәлімет әзірге жарияланған жоқ.
Жол апатына байланысты полиция тексеру жүргізіп жатыр. Оқиғаның басқа мән-жайы кейінірек белгілі болады.
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