Ресей президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа көңіл айтты
Владимир Путин жеделхатында қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына қолдау білдіріп, олардың қайғысына ортақтасатынын жеткізді.
Ресей президенті Владимир Путин Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Каспий теңізіндегі Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы кезінде болған қайғылы жағдайға байланысты көңіл айтты.
Владимир Путин жеделхатында қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына қолдау білдіріп, олардың қайғысына ортақтасатынын жеткізді.
«Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің Каспий теңізіндегі оқу-жаттығуы барысында болған қайғылы оқиғаға байланысты шынайы көңіл айтуымды қабыл алыңыз. Қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына шынайы көңіл айтып, қолдау сөздерімді жеткізуіңізді сұраймын. Ресейде олардың қайғысы мен қасіретін бөліседі», – делінген Владимир Путиннің жеделхатында.
Айта кетейік, Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы кезінде 12 әскери қызметші қаза тапты.
Ең оқылған:
- Астанада зейнеткерлерге 10 000 теңгеден берілетін болды
- Зейнетақы мен жәрдемақының 70%-ына қатысты тәртіп өзгеруі мүмкін
- «Екеуі де сағатқа таласып, жалақы үшін жұмыс істеп жүр»: Педагог ауыл мен қала мұғалімдерін салыстырды
- Дәрігерге жазылу: Емханаларға жаңа талап қойылды
- 3 млн теңгеден астам ақша бопсаланған: Павлодарда алты күдікті қолға түсті