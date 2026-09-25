Ресей президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа көңіл айтты

Владимир Путин жеделхатында қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына қолдау білдіріп, олардың қайғысына ортақтасатынын жеткізді.

25 Қыркүйек 2026, 08:18
АВТОР
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Ақорда 25 Қыркүйек 2026, 08:18
25 Қыркүйек 2026, 08:18
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Фото: Ақорда

Ресей президенті Владимир Путин Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа Каспий теңізіндегі Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы кезінде болған қайғылы жағдайға байланысты көңіл айтты.

Владимир Путин жеделхатында қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына қолдау білдіріп, олардың қайғысына ортақтасатынын жеткізді.

«Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің Каспий теңізіндегі оқу-жаттығуы барысында болған қайғылы оқиғаға байланысты шынайы көңіл айтуымды қабыл алыңыз. Қаза тапқан әскери қызметшілердің туған-туыстарына шынайы көңіл айтып, қолдау сөздерімді жеткізуіңізді сұраймын. Ресейде олардың қайғысы мен қасіретін бөліседі», – делінген Владимир Путиннің жеделхатында.

Айта кетейік, Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы кезінде 12 әскери қызметші қаза тапты. 

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