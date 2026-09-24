24 қыркүйекке валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

24 Қыркүйек 2026, 00:30
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com 24 Қыркүйек 2026, 00:30
24 Қыркүйек 2026, 00:30
119
Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 24 қыркүйекке валюта бағамы:

USD / KZT – 445.65  (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 508.71 (Еуро)

TRY / KZT – 9.13 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.10 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 121.35  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 592.31 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 66.45 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.30 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.93  (Украин гривнаcы)

Ең оқылған:

Наверх