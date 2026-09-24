24 қыркүйекке валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
24 Қыркүйек 2026, 00:30
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24 Қыркүйек 2026, 00:3024 Қыркүйек 2026, 00:30
119Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 24 қыркүйекке валюта бағамы:
USD / KZT – 445.65 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 508.71 (Еуро)
TRY / KZT – 9.13 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.10 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 121.35 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 592.31 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 66.45 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.30 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.93 (Украин гривнаcы)
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