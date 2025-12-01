Рекорд: 10 айда жедел жәрдем бригадалары 6,6 млн-нан астам шақыртуға барған

Елімізде осы жылдың 10 айында жедел жәрдем бригадалары 6,6 млн-нан астам шақыртуға қызмет көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда қоңыраулар саны 0,1%-ға төмендеді.
Жеделділіктің бірінші санаты бойынша сын-қатерлер 356 мыңнан асты, өткен жылғы көрсеткіш 0,5%-ға ұлғайды, 2-санат бойынша сын-қатерлер 1,8%-ға өсті және 2,1 млн-нан астам құрады.
Жеделділіктің 3-санатындағы шақыртулардың үлесі бұрынғы деңгейде қалып, есепті кезеңде 1,9 млн-нан сәл астам құрады.
Бұл ретте 4-санат бойынша — шұғыл ден қоюды талап етпейтіндер бойынша өтініштердің үлесі төмендеді, алайда оларға қызмет көрсету құрылымы өзгерді.
Ағымдағы жылы емханалар жанындағы мобильдік бригадалар жеделділігінің 4-санатына шақыртулардың саны 1, 08 млн құрады, бұл өткен жылғы көрсеткіштің 23,2%-на аз.
Сонымен қатар, жедел жәрдем станцияларының бригадалары жеделділіктің 4-санаты бойынша 1 183 590 шақыртуға қызмет көрсетті.
Төртінші деңгейдегі шақыртуларды МСАК ұйымдарының жанындағы мобильдік бригадалар жұмыс күндері, сағат 8-ден 20-ға дейін, емханалардың жұмыс істеуі кезінде жүзеге асыратынын, қалған уақытта мұндай шақыртулар бойынша шығуларды жедел медициналық жәрдем станцияларының бригадалары орындайтынын естеріңізге сала кетейік.
Республика бойынша жедел жәрдем қызметі 20 дербес станциядан, 96 қалалық қосалқы станциядан және 212 аудандық бөлімшеден тұрады.
Олардың құрамында 1 618 көшпелі бригада жұмыс істейді, олардың 258-і (16%) мамандандырылған дәрігерлік және 1 360-ы (84%) фельдшерлік бригада болып табылады.
Қалалық бөлімшелерде 999 бригада, аудандық бөлімшелерде 619 бригада жұмыс істейді. 4-санаттағы шұғыл шақыртуларға қызмет көрсету үшін МСАК (емхана) ұйымдарының жанындағы мобильдік бригадалардың 580 бригадасы қосымша жұмылдырылды.