Референдумға қай елден бақылаушылар келеді?
Қаулының орындалуын Орталық референдум комиссиясы төрағасының орынбасары бақылайды.
Бүгiн 2026, 13:46
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 13:46Бүгiн 2026, 13:46
165Фото: ©BAQ.KZ архиві/Ғазиз Шәкіров
Референдумға бірнеше елдер мен халықаралық ұйымнан бақылаушылар келеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдум қарсаңында Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларын аккредиттеу туралы қаулы қабылдаған еді.
Комиссияның мәліметінше, байқаушыларды аккредиттеу Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ұсынысы негізінде жүзеге асырылған. Қаулыға сәйкес, шет мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың өкілдеріне тиісті куәліктер беріледі.
Референдумға келесі елдердің өкілдері аккредиттелді:
•Әзербайжан Республикасы – 2
•Қырғыз Республикасы – 2
•Палестина Мемлекеті – 1
•Тәжікстан Республикасы – 1
•Таиланд Корольдігі – 1
Бұл елдердің өкілдері референдум өткізу процесін бақылап, оның ашық әрі заң талаптарына сай өтуіне халықаралық деңгейде баға бермек.
Сонымен қатар, бірқатар халықаралық ұйымдардың миссиялары да аккредиттелді:
•Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан байқаушылар миссиясы – 7
•Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес (CICA) – 6
•Түркі академиясы – 1
Халықаралық ұйымдардың қатысуы референдум процесінің жариялылығын арттырып, халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Қаулының орындалуын бақылау Орталық референдум комиссиясы төрағасының орынбасарына жүктелген.
Ең оқылған:
- Олимпиада-2026 жабылу рәсімі: Тікелей эфирді қайдан тамашалауға болады?
- Үздік ондық: Қазақстандық спортшылар 2026 жылғы Олимпиадада үздіктер қатарынан көрінді
- Мемлекет басшысы Сауд Арабиясының королі мен тақ мұрагерін құттықтады
- Қар тазалау жұмысы: ШҚО-да арнайы техника жүргізушісі қаза тапты
- 22 ақпанға арналған валюта бағамы