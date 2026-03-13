Референдум үгіті кезінде қанша заңбұзушылық анықталды?
Вице-министрдің сөзінше, аталған фактілер бойынша ақпарат Бас прокуратураға жолданған.
Орталық сайлау комиссиясының отырысында Мәдениет және ақпарат бірінші вице-министрі Қанат Ысқақов референдумға үгіт-насихат жүргізу барысында анықталған заңбұзушылықтар туралы айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, жүргізілген мониторинг нәтижесінде 26 заңбұзушылық дерегі тіркелген.
Оның ішінде 24 дерек онлайн-платформа пайдаланушылары тарапынан, ал 2 дерек интернет-платформаларда тіркелді. Барлық анықталған заңбұзушылық қоғамдық пікірге сауалнама жүргізу талаптарын бұзуға байланысты болды, – деді Ысқақов.
Сонымен қатар үгіт-насихат жүргізу барысында онлайн-платформаларда заң талаптарының 54 рет бұзылғаны анықталған.
Бұл деректер Ішкі істер министрлігіне жолданды, – деп қосты Қанат Ысқақов.
Айта кетейік, Қазақстанда 14 наурыз сағат 00:00-ден бастап референдум алдындағы «тыныштық күні» басталады. Осы уақыттан бастап дауыс беруге «жақтап» немесе «қарсы» шақыратын кез келген үгіт-насихат материалдарын жариялауға тыйым салынады.
