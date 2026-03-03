Референдум–2026: ЖСН арқылы дауыс беру учаскесін анықтайтын сервис іске қосылды
Енді сайлаушылар ЖСН енгізу арқылы өздерінің дауыс беру учаскесін бірнеше ресми портал арқылы оңай және жылдам анықтай алады.
Бүгiн 2026, 12:47
75Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артём Чурсинов
2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдум қарсаңында азаматтарға арналған жаңа онлайн-сервис іске қосылды. Енді сайлаушылар ЖСН енгізу арқылы өздерінің дауыс беру учаскесін бірнеше ресми портал арқылы оңай және жылдам анықтай алады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 15 наурызда өтетін республикалық референдумда дауыс беру үшін учаскелерді анықтауға арналған «ЖСН бойынша дауыс беру үшін өз учаскеңізді табыңыз» сервисі іске қосылды, - деп хабарлады Орталық сайлау комиссиясы.
Өз учаскеңізді келесі сілтемелер бойынша біле аласыз:
https://www.gov.kz/referendum?lang=kk
https://referendum2026.gov.kz/kk
