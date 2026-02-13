Қызылордада сотталғандар адам бойымен бірдей кеме жасап шықты
Бояуы әлі кеппеген өнер туындысын екі сотталған азамат екі ай бойы дайындаған.
Қызылорда облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің №60 мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандар ағаш шеберлігімен көзге түсті. Олардың соңғы туындысы – адам бойымен бірдей етіп жасалған ерекше кеме. Бұл жұмыс сотталғандардың еңбекке деген ынтасын арттырып, шеберлігін шыңдап, қоғамға бейімделуіне мүмкіндік беріп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жазасын өтеп жатқан азаматтар өндірістік аймақтағы жеке кәсіпкерлерде жұмыс жасайды. Мекемеде сотталғандардың бірі – тігінші, енді бірі – дәнекерлеуші болса, тағы біреулері ағаштан түйін түйген шебер ретінде еңбек етуде. Ағаш өнімдерін өндірумен айналысатын "Мадияр", "Нәби КА" жеке кәсіпкерлеріне жұмыс жасайтын сотталғандар астау, жер үстел, домбыра, нарды тақтасы, сандықша және түрлі кәдесый бұйымдарын жасайды.
Соңғы ерекше туындылардың бірі – адам бойымен бірдей етіп жасалған ағаш кеме. Бояуы әлі кеппеген өнер туындысын екі сотталған азамат екі ай бойы дайындаған.
Шеберлердің айтуынша, кеменің әрбір бөлшегі асқан ұқыптылықпен жасалған. Ағаш шебері Алмат бұл жұмыстың жауапкершілігі жоғары болғанын айтады.
Жазамды өтей жүріп жанымдағы азаматтардан ағашпен жұмыс жасауды үйрендім. Осы уақытқа дейін шағын кеме мен домбыра жасап жүргенмін. Бостандықтың қадірін түсіндім. Ағашпен жұмыс жасау арқылы шыдамдылықты, ұқыптылықты үйрендім. Қолым үйренгендіктен үлкен көлемдегі кемені жасау аса бір қиындық тудырған жоқ. Әр бөлшегіне ерекше мән беріп, бар күш-жігерімді салдым. Тапсырыс берген азамат риза болса болды, – дейді ол.
Көздің жауын алатын ағаш кеме Алматы қаласынан түскен арнайы тапсырыс бойынша әзірленген. Бұл туынды сотталған азаматтардың еңбекке деген ынтасын арттырып қана қоймай, олардың шеберлігін шыңдап, қоғамға қайта бейімделуіне мүмкіндік беріп отыр. Қазіргі таңда мекеменің өндіріс аймағындағы 20 жеке кәсіпкерде 500-ге жуық сотталған жұмыспен қамтылған.
