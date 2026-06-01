Қызылордада ботаникалық бақтың құрылысы аяқталды
Жобаның негізгі мақсаты – тұрғындар мен қонақтар тек демалып қана қоймай, сонымен қатар әлем флорасының әртүрлілігі туралы көбірек біле алатын заманауи экологиялық білім беру және отбасылық демалыс орталығын құру.
Alem Qurylys AQ компаниясы Қызылордадағы Тұңғыш президент саябағындағы ботаникалық бақтың құрылысын аяқтады. Жаңа нысан қаланың ең ірі демалыс аймақтарының бірін дамыту бойынша ауқымды жобаның бөлігі болып саналады. Онда демалыс, білім беру және әлемнің түкпір-түкпірінен келген ерекше флораны зерттеуді біріктіретін заманауи қоғамдық кеңістік бар.
Жобаның негізгі мақсаты – тұрғындар мен қонақтар тек демалып қана қоймай, сонымен қатар әлем флорасының әртүрлілігі туралы көбірек біле алатын заманауи экологиялық білім беру және отбасылық демалыс орталығын құру.
Жаңа ботаникалық бақ шыны қасбеті бар заманауи екі қабатты ғимаратта орналасқан. Ішінде Оңтүстік Америка, Африка, Қытай, Мексика, Жапония, Мадагаскар, Австралия және әлемнің басқа да аймақтарынан әкелінген өсімдіктерді ұсынатын тематикалық экспозиция бар.
Бірінші қабатта қабылдау бөлмесі, сауда павильондары және коммуналдық кеңістіктер орналасқан. Кешеннің орталық бөлігін жалпы ауданы 1500 шаршы метрден асатын екі үлкен жылыжай алып жатыр. Онда келушілер әртүрлі климаттық аймақтардан әкелінген экзотикалық өсімдіктердің коллекциясын зерттей алады.
Жобаны іске асыру кезінде әртүрлі климаттық аймақтардан әкелінген өсімдіктер үшін жайлы жағдай жасайтын бірегей, заманауи инженерлік шешімдерге ерекше назар аударылды. Ботаникалық бақта суды тазарту үшін кері осмос жүйесі орнатылды. Ол суды тұздар мен қоспалардан терең тазартуды қамтамасыз етеді, өсімдіктер үшін қолайлы орта жасайды және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартады.
Оңтайлы өсу жағдайын сақтау үшін автоматтандырылған суару жүйесі әртүрлі өсімдік түрлерінің қажеттілігіне негізделген су ағынын реттейді. Тропикалық жылыжайда қажетті ылғалдылық деңгейін ұстап тұру және өсімдіктердің өсу жағдайын олардың табиғи мекендеу ортасына мүмкіндігінше жақындату үшін бүрку жүйесі орнатылған.
Нысан сонымен қатар су балансын тиімді реттейтін және өсімдік тамырларының дамуына қолайлы жағдай жасайтын дренаж және артық ылғалды кетіру жүйесімен жабдықталған.
Барлық негізгі инженерлік жүйелер бірыңғай автоматтандырылған климаттық бақылау жүйесіне біріктірілген.
Білім беру іс-шараларын өткізу үшін 40 орындық дәріс залы бар. Екінші қабатта әкімшілік кеңселер, демалыс аймағы, асхана және жылыжайлардың панорамалық көрінісін ұсынатын бақылау көпірі орналасқан. Айналадағы аумақ көгалдандырылған, декоративті дүниелермен және мүсіндермен сәнделген.
Біз адамдар қайта-қайта оралуды ұнататын орын жасағымыз келді. Мұнда олар отбасымен уақыт өткізе алады. Бұрын әлемнің ірі ботаникалық бақтарында ғана кездесетін өсімдіктерді көре алады, жаңа нәрсе үйренеді және әдемі атмосферада демалуға мүмкіндік алады. Бізге бұл нысанның Қызылорда тұрғындары мен қонақтары үшін жарқын кеңістікке айналуы маңызды, – деп атап өтті жоба менеджері Ерлан Қоңырбаев.
Алаңның көгалдандырылған аумағының жалпы ауданы 7200 шаршы метрден, ал көгалдандырылған жер 13500 шаршы метрден асады.
Alem Qurylys AQ бас мердігер ретінде жұмыс істеп, аймақтағы ең ірі абаттандыру жобаларының бірін, соның ішінде Тұңғыш президент саябағын қайта құруды, жыл бойы жұмыс істейтін балалар лагерін салуды және жаңа ботаникалық бақ құруды кешенді түрде жүзеге асырды.