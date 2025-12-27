Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қызылорда облысында жаңа инсульт орталығы ашылды

Бүгiн, 16:16
102
Бөлісу:
gov.kz
Фото: gov.kz

Қызылорда облысының Қазалы ауданында 42 төсектік кардиологиялық және инсульт орталығы орналасқан аудандық аурухананың жаңа корпусының құрылысы аяқталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді.

Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жоба мемлекетке қайтарылған активтердің есебінен толық қаржыландырылды.

Болашақта мұнда МРТ аппаратын орнату жоспарлануда, бүгінде аурухананы компьютерлік томографпен жарақтандыру мәселесі шешілді.

"Ауылдағы денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасының шеңберінде өңірде қазірдің өзінде тұрғындар медициналық көмек алып жатқан 10,763 млрд теңгеге 27 медициналық нысан салынды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Астана халқының саны 1,6 млн-нан асты
Келесі жаңалық
Павлодар – Омбы тасжолында жол-көлік апаты: екі адам көз жұмды
Өзгелердің жаңалығы