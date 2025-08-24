Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қызылорда облысында ауыр науқас ауруханаға шұғыл түрде тікұшақпен жеткізілді

Бүгiн, 04:50
116
Бөлісу:
ТЖМ баспасөз қызметі
Фото: ТЖМ баспасөз қызметі

«Қазавиақұтқару» ұшқыштары 36 жастағы науқасты Төретам ауылынан Қызылорда қаласына шұғыл жағдайда жеткізді, деп хабарлайды , деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

ҚР ТЖМ Қазавиақұтқару әуе кемесі Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Төретам елді мекенінің 1989 жылы туған тұрғынын шұғыл тасымалдады, - деп жазылған хабарламада.

Рейс әуе кемесінің командирі Баймұса Өркен мен екінші ұшқыш Ахметов Расулбектің басшылығымен орындалды. Тікұшақты жетекші инженер Зекеев Ерсұлтан мен авиатехник Жұмабеков Асхат дайындады.

Экипаж бен медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысының нәтижесінде науқас жедел түрде Қызылорда қаласындағы медициналық мекемеге жеткізілді, - деп атап өтті құтқарушылар.

Еске сала кетейік, таяуда Жаңақорғанда жаңа туған нәресте шұғыл жағдайда Қызылордаға тікұшақпен жеткізілген болатын. Нәрестеге қажетті көмек дер кезінде көрсетілді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Газа секторында Израильмен екі жылға созылған әскери қақтығыста 240 журналист қаза тапты
Келесі жаңалық
Бүгін еліміздің екі қаласында ауа ластанады
Өзгелердің жаңалығы