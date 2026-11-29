Қызылорда облысында 105 жастағы ардагер сайлауда дауыс берді
29 Қараша 2026, 12:49
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29 Қараша 2026, 12:4929 Қараша 2026, 12:49
115Фото: Қызылорда облысының әкімдігі
Ұлы Отан соғысының ардагері Яхия Тасыров барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына қатысты. Ол Сырдария ауданының Тереңөзек кентіндегі №155 сайлау учаскесінде дауыс берді.
105 жастағы ардагер Қазақстанға бірлік, ал келер ұрпаққа жарқын болашақ тіледі. Сонымен қатар азаматтардың сайлауға қатысуының маңызын атап өтті.
Яхия Тасыров – Қызылорда облысында көзі тірі қалған жалғыз Ұлы Отан соғысының ардагері.