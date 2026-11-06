Қытайға қатынайтын әуе рейсі көбейеді
6 Қараша 2026, 08:32
БӨЛІСУ
6 Қараша 2026, 08:326 Қараша 2026, 08:32
39Фото: pixabay
Екі ел аптасына рұқсат етілген рейстер санын 150-ден 180-ге дейін арттыруға келісті.
Сонымен қатар Қытайдың Чэнду және Қашғар қалаларын әуе бағыттарының тізіміне қосу жоспарланып отыр.
Көлік министрлігінің дерегінше, келісімдер тікелей рейстердің қолжетімділігін арттырып, жолаушыларға қолайлы жағдай жасауға және екі ел арасындағы туристік әрі іскерлік байланысты дамытуға мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Пәтер мен көлік сатқанда түскен табыстан қанша салық төлеу керек?
- Соғымға ет аларда нені білу керек? Маман маңызды кеңес берді
- Мемлекет басшысы Нұрлан Өнербаевты 65 жасқа толуымен құттықтады
- Алматыда полиция қызметкерлеріне күш көрсеткен күдікті ұсталды
- Еден жуушының шелегін тепкен директордың әйелі ме? – Ақтаудағы лицейде тексеру басталды