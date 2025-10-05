Қытайға "Матмо" тайфуны жақындап келеді

Қытайдың метеорологиялық қызметтері мен төтенше жағдайларды басқару органдары Тынық мұхиты тайфуны саналатын «Матмоның» жақындауына байланысты ескерту және әрекет ету деңгейлерін жоғарылатты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ұлттық метеорологиялық орталық сенбі күні кешке дейінгі «қызғылт сары» деңгейдегі ескертуді ең жоғарғы — «қызыл» деңгейге ауыстырды. Мамандардың мәліметінше, «Матмо» Гуандун және Хайнань провинцияларының оңтүстік жағалауына қарай жылжып барады және жексенбі күні түске таман құрлыққа жетуі мүмкін.
Хайнань аралы провинциясының метеостанциясы хабарлағандай, сенбі күні 18:00-де дауыл орталығы Оңтүстік Қытай теңізі үстінде, Вэньчан қаласынан шамамен 400 шақырым қашықтықта орналасқан. Тайфун орталығындағы желдің екпіні секундына 35 метрге жеткен.
Синоптиктердің болжамынша, тайфун солтүстік-батыс бағытта сағатына 25–30 км жылдамдықпен қозғалып, күшеюін жалғастырады. Ол ең жоғары деңгейдегі қатты тайфун санатына дейін жетіп, жел екпіні секундына 42–48 метрге дейін ұлғаюы ықтимал.
Қытайдың су тасқындары мен құрғақшылыққа қарсы ұлттық штабы Гуандун және Хайнань провинцияларында үшінші деңгейдегі төтенше әрекет ету режимін енгізді. Сонымен қатар, Гуанси-Чжуан автономиялық ауданында төртінші деңгейдегі режим сақталып отыр.
Хайнань провинциясының жергілікті билігі сенбі күні кешкі 19:00-де тайфунға байланысты ең жоғары — бірінші деңгейдегі төтенше әрекет ету режимін жариялады.
Қытай билігі тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру және жағалау аймақтарындағы кемелердің қозғалысын шектеу шараларын қолға алды.