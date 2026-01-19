Қытайдың Гуанчжоу қаласында Қазақстанның Бас консулдығы ашылды

2026 жылы 16 қаңтарда Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун провинциясының әкімшілік орталығы Гуанчжоу қаласында Қазақстанның Бас консулдығы ресми түрде өз қызметін бастады, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Бұл туралы Гуанчжоу қаласының Сыртқы істер басқармасы мәлімдеді.
Консулдықтың өкілеттігі Гуандун, Хунань, Хайнань, Юньнань провинцияларын және Гуанси-Чжуан автономиялық ауданын қамтиды. Жаңа консулдықтың ашылуымен Гуанчжоу қаласындағы шетелдік елдердің Бас консулдықтарының жалпы саны 70-ке жетті.
Айта кетейік, соңғы жылдары Гуанчжоу мен Қазақстан арасындағы сауда байланыстары мен халық алмасуы белсенді дамып келеді. 2025 жылы маусымда Қытайдың жетекші әуе компаниясы China Southern Airlines Гуанчжоу – Алматы бағытында тікелей рейсті іске қосты. Қазіргі уақытта осы рейстер аптасына 3-тен 5-ке дейін көбейтілген.