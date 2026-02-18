Қытайдағы курортта катер апатынан туристер қаза тапты
Қытайда туристер мінген катер апатқа ұшырады.
Бүгiн 2026, 02:26
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 02:26Бүгiн 2026, 02:26
75Фото: pixabay
Қытайдың оңтүстік-батысындағы Чусюн қаласында (Юньнань провинциясы) туристік катердің апатқа ұшырауы салдарынан екі адам қаза тапты, тағы екі адам ауруханада ем қабылдап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Xinhua агенттігінің жазуынша, қайғылы оқиға 17 ақпан күні кешке Дунхуа кентіндегі Лянсивань туристік курортында болған.
Чусюн қаласының Қоғаммен байланыс департаментінің мәліметінше, оқиға орнына жедел құтқару қызметтері мен өрт сөндірушілер жіберілген.
Ең оқылған:
- Астана мен Алматыда жүргізушісіз көліктер жүретін болады
- Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров ерекше суретін жариялады
- Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы: Мемлекет басшылары не талқылады?
- Қазақстанда оқушыларға смартфон пайдалануға толықтай тыйым салынады
- Қазақстанда әуе билеттерін рәсімдеу талаптары өзгерді