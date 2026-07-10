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  • Қытайдағы аяқ киім фабрикасындағы алапат өрттен 30-ға жуық адам қаза тапты

Қытайдағы аяқ киім фабрикасындағы алапат өрттен 30-ға жуық адам қаза тапты

Оқиға орнына 180-нен астам өрт сөндіруші мен құтқарушы жұмылдырылған.

10 Шілде 2026, 10:20
АВТОР
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Xinhua агенттігі 10 Шілде 2026, 10:20
10 Шілде 2026, 10:20
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Фото: Xinhua агенттігі

Қытайдың Фуцзянь провинциясындағы аяқ киім фабрикасында болған ірі өрт салдарынан кемінде 28 адам қаза тапты.

Бұл туралы Xinhua агенттігі мәлімдеді.

Қытайдың Орталық телеарнасының мәліметінше, өрт Цюаньчжоу қалалық округіндегі кәсіпорында болған. Өрт туралы хабар жергілікті уақытпен 9 шілде күні түске қарай түскен.

Оқиға орнына 180-нен астам өрт сөндіруші мен жедел қызмет мамандары жұмылдырылды.

Өрттің шығу себебі әзірге белгісіз. Сондай-ақ үйінді астында адамдардың қалып қойған-қалмағаны туралы ақпарат жарияланған жоқ.

Қазір қайғылы оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Билік өрттің шығу себептерін анықтау үшін арнайы тергеу бастады.

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