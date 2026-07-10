Қытайдағы аяқ киім фабрикасындағы алапат өрттен 30-ға жуық адам қаза тапты
Оқиға орнына 180-нен астам өрт сөндіруші мен құтқарушы жұмылдырылған.
10 Шілде 2026, 10:20
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