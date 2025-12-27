Қытайда жоғары жылдамдықты автожолдағы ең ұзын тоннель іске қосылды

Қытайда ұзындығы 22,13 шақырымды құрайтын "Тяньшань Шэнли" тоннелі 26 желтоқсанда көлік қозғалысы үшін ресми түрде ашылды. Бұл – әлемдегі жоғары жылдамдықты трассадағы ең ұзын тоннель, деп хабарлайды BAQ.KZ Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданында (ҚХР-дың солтүстік-батысы) Тяньшань тауларының орталық бөлігін кесіп өтетін тоннель осы учаскедегі жол жүру уақытын бірнеше сағаттан шамамен 20 минутқа дейін қысқартуға мүмкіндік берді.
Сол күні аталған тоннель кіретін G0711 Үрімші – Юйли жоғары жылдамдықты автомагистралі толық пайдалануға берілді. Бұл жол Шыңжаңның солтүстігі мен оңтүстігіндегі қалалық агломерацияларды өзара байланыстырды.
Ұзындығы 2 500 шақырымға созылатын Тяньшань таулары Шыңжаңның ортасын бойлай өтіп, өңірдің солтүстігіндегі ең ірі қала Үрімшіні оңтүстіктегі ең ірі қала Корладан бөліп тұр. Жаңа жоғары жылдамдықты магистраль іске қосылғаннан кейін осы екі қала арасындағы жол жүру уақыты 7 сағаттан шамамен 3 сағатқа дейін қысқарды. Бұл Шыңжаңның солтүстік және оңтүстік бөліктері арасындағы экономикалық ықпалдастықты күшейтіп, сыртқы байланыстар үшін жаңа мүмкіндіктер ашуға жол ашты.
Бес жылда салынған жоғары жылдамдықты автомагистральдің жалпы ұзындығы 324,7 шақырымды құрайды. Құрылысына салынған инвестиция көлемі 46,7 млрд юань (шамамен 6,63 млрд доллар) болды.
Тоннель құрылысы оның ауқымының ерекшелігіне байланысты әлемдік деңгейдегі күрделі қиындықтармен қатар жүрді. Ұзындығы 22,13 шақырым, ең терең нүктесі 1112,2 метр болатын тоннель 16 геологиялық жарықшақ аймағын кесіп өтеді және құрылыс барысында бес негізгі сын-қатерге: жоғары геологиялық қысым, сейсмикалық белсенділіктің жоғарылығы, қатаң экологиялық талаптар, қатты суық және теңіз деңгейінен биік орналасуға тап келді.