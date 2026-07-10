Қытайда су тасқынынан 39 адам қаза тауып, 9 адам із-түзсіз жоғалып кетті
Су тасқынына қарсы күрес және табиғи апаттың салдарын жою жұмыстарына арналған баспасөз мәслихатында Гуанси-Чжуан автономиялық ауданының әкімшілік орталығы – Наньнин қаласы аумағындағы су қоймасы бөгетінің бұзылуы салдарынан қаза тапқан адамдар да жалпы құрбандар санына енгізілгені айтылды.
10 Шілде 2026, 07:44
БӨЛІСУ
10 Шілде 2026, 07:4410 Шілде 2026, 07:44
138Фото: Reuters
Су тасқынына қарсы күрес және табиғи апаттың салдарын жою жұмыстарына арналған баспасөз мәслихатында Гуанси-Чжуан автономиялық ауданының әкімшілік орталығы – Наньнин қаласы аумағындағы су қоймасы бөгетінің бұзылуы салдарынан қаза тапқан адамдар да жалпы құрбандар санына енгізілгені айтылды.
Еске салсақ, бұған дейін Қытайдың оңтүстігіндегі су тасқынынан төрт адамның қаза тапқаны, ал ондаған мың тұрғынның үйлерін тастап кетуге мәжбүр болғаны хабарланған еді. Сондай-ақ Қытай билігі су тасқынынан зардап шеккен Гуанси өңіріне қосымша гуманитарлық көмек жіберген болатын.
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