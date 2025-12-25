Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қытайда шахтадағы апат салдарынан төрт адам қаза тапты

Бүгiн, 07:48
Фото: freepik

Қытайдың оңтүстік-батысындағы Юньнань провинциясында орналасқан көмір шахтасында болған апат салдарынан төрт адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Report-қа сілтеме жасап.

Оқиға 24 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша сағат 20:10 шамасында «Даин» көмір шахтасында тіркелген. Алдын ала ақпаратқа сәйкес, шахтада көмір мен газдың кенеттен бөлінуі салдарынан төтенше жағдай орын алған.

Құтқарушылар апат орнынан төрт адамның мәйітін тапты. Сонымен қатар тағы үш адамның хабар-ошарсыз кеткені белгілі болды. Қазіргі уақытта шахтада іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

Оқиғаның нақты себептерін анықтау үшін тиісті органдар тергеу жұмыстарын бастады.

