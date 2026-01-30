Қытай Ұлыбритания азаматтары үшін визалық ережелерді жеңілдетті

Қытай премьер-министрі Си Цзиньпин мен Ұлыбритания премьер-министрі Кеир Стармердің кездесуі аясында Қытай Ұлыбритания азаматтары үшін визалық ережелерді жеңілдетуге келісті. Енді британдықтар Қытайға 30 күнге дейінгі сапарлар үшін виза талап етілмей бара алады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Стармердің айтуынша, визасыз режим британдық компаниялардың Қытайдағы қатысуын кеңейтуге және Ұлыбританияда жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ бұл шешімді екі ел арасындағы “Жаңа Серіктестік” аясындағы экономикалық ынтымақтастық деп сипаттады.
Екіжақты келісімнің мақсаты – британдық қызмет көрсету секторын, соның ішінде денсаулық сақтау, қаржылық және кәсіби қызметтер, заңгерлік және білім беру салаларын дамыту. Ұлыбритания жыл сайын Қытайға шамамен 13 миллиард фунт стерлингтік қызметтер экспорттайды, ал Қытайдағы сұраныс соңғы жылдары едәуір өсті.