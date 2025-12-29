Қытай Тайвань маңындағы бес аймақта әскери жаттығу өткізеді

Қытай Халық-азаттық армиясының шығыс жауынгерлік қолбасшылығы 30 желтоқсанда Тайвань маңындағы бес теңіз аймағы мен әуе кеңістігінде ауқымды әскери жаттығулар өткізетінін мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ Xinhua агенттігіне сілтеме жасап.
Маневрлер жергілікті уақыт бойынша 08:00-ден 18:00-ге дейін жалғасады.
Қолбасшылық Тайвань бұғазы, Шығыс Қытай, Оңтүстік Қытай және Филиппин теңіздеріндегі жаттығу аймақтарының нақты координаттарын жариялады.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, атыс жүргізілетін кезеңде бөгде кемелер мен ұшу аппараттары көрсетілген аймақтарға кіруден аулақ болуға шақырылды.