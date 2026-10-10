Қытай мен ЕО сирек кездесетін металдар экспортын жеңілдетеді
Бейжіңде өткен екі күндік келіссөздерде тараптар сауда қатынастарын жақсарту және өзара саудадағы теңгерімсіздікті азайту мәселелерін талқылады.
10 Қазан 2026, 03:45
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10 Қазан 2026, 03:4510 Қазан 2026, 03:45
329Фото: egemen.kz
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