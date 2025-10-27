Қытай мен АҚШ Си-Трамп кездесуі алдында сауда келісімінің "негізі" туралы келісті

АҚШ пен Қытай сауда келісімінің алдын ала негізі туралы келісті. Бұл туралы жексенбі күні екі тараптың ресми өкілдері хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Бұл Куала-Лумпурда өткен Оңтүстік-Шығыс Азия елдері қауымдастығының (АСЕАН) саммитіндегі келіссөздер кезінде болды. АҚШ президенті Дональд Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпин бейсенбі күні Трамптың Азияға сапарының соңғы аялдамасы Оңтүстік Кореяда өткен кездесуінде келісімді аяқтауға үміттенеді.
Сапардың мақсаты – инвестициялық келісімдер мен бейбітшілік күш-жігерін пысықтау. Америка көшбасшысы Малайзияға, содан кейін Жапония мен Оңтүстік Кореяға барады.
Әлемдегі ең ірі екі экономика арасындағы шиеленіс әлі де жоғары. Бейжің жақында озық технологиялар үшін өте маңызды сирек кездесетін жер металдарының экспортына қатаң шектеулер енгізу туралы шешім қабылдады.
Жауап ретінде Трамп Қытай импортына қосымша тарифтер салумен қорқытты.
АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент бұл келісімді «өте сәтті» деп атап, Трамптың тарифтерін 1 қарашада алып тастауы мүмкін екенін, ал Қытай шектеулерді енгізуді бір жылға кейінге қалдыруы мүмкін екенін мәлімдеді.
Трамп сонымен қатар келісімге қол жеткізу жақын арада болатынына сенімділік білдіріп, Қытай мен АҚШ «келісім жасағысы келетінін» мәлімдеді. Америкалық көшбасшы болашақта Қытайға бару жоспарын растады және Си Цзиньпинді Вашингтонға немесе Трамптың Флоридадағы жеке клубы Мар-а-Лагоға баруға шақырды.