Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қытай ЕО-дан импортталатын сүт өнімдеріне баж салығын енгізді

Бүгiн, 02:34
232
Бөлісу:

Қытай Еуропалық одақтан әкелінетін сүт өнімдеріне уақытша баж салығын 42,7%-ға дейін көтерді. Бұл шара ЕО-ның электромобильдерге салған тарифтеріне жауап ретінде қарастырылып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.

Жаңа баждар 21,9%-дан 42,7%-ға дейінгі аралықта енгізіледі, бірақ көптеген компаниялар үшін ол 30%-дан төмен болады. Салық сүт, кілегей, жаңа піскен және балқытылған ірімшіктерге, соның ішінде француздық рокфорт пен камембертке қолданылады.

Қытайдың сауда министрлігі ЕО импортын субсидияланған деп мәлімдеп, қытайлық өндірушілерге зиян келтіретінін айтты. Еуропалық комиссия бұл тергеуді «негізсіз және заңсыз» деп атады.

2024 жылы Қытай ЕО-дан шамамен 589 млн долларлық сүт өнімдерін импорттаған. Эксперттердің айтуынша, 42% тариф ЕО өнімдерін қымбаттатып, экспортерлерге үлкен шығын әкеледі. Француз өндірушілері ең көп зардап шегуі мүмкін, ал жаңа Зеландия сүт өнімдері нарығының пайдасына шығуы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Tesla есіктеріндегі ақау кемінде 15 адамның өліміне себеп болды
Келесі жаңалық
Лаоста Меконг өзенінде паром апатқа ұшырады: із-түзсіз жоғалғандар бар
Өзгелердің жаңалығы