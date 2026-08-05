Қытай АҚШ-тың шектеулеріне жауап ретінде қарымта шаралар қабылдады
Бейжің АҚШ-тың Шыңжаңдағы мәжбүрлі еңбекке қатысты енгізген жаңа шектеулеріне жауап ретінде бірқатар америкалық компанияға санкция салып, экспорттық бақылауды күшейтті.
Қытай АҚШ-тың Шыңжаңдағы мәжбүрлі еңбекке қатысты енгізген жаңа импорттық шектеулеріне жауап ретінде қарымта шаралар қабылдады. Бұл туралы dpa-international агенттігі хабарлады.
Қытайдың Сауда министрлігі ел аумағындағы ұйымдар мен жеке тұлғаларға алты америкалық компания және ұйыммен ынтымақтастық орнатуға тыйым салды. Олардың қатарында Шыңжаңмен байланысты жеткізу тізбектерін тексеретін аудиттік компаниялар мен құқық қорғау ұйымдары бар.
Шілде айының соңында АҚШ Қытайдың 43 компаниясын импортқа шектеу қойылған ұйымдар тізіміне енгізген болатын. Вашингтон бұл кәсіпорындардың өнімдері мәжбүрлі еңбек арқылы өндірілген деп есептейді. Осыған байланысты олардың тауарларын АҚШ-қа импорттауға тыйым салынды.
Шыңжаң өңірінде ұйғыр мұсылман азшылығының өкілдері көп тұрады. Батыс елдері мен халықаралық құқық қорғау ұйымдары Қытайды бұл өңірде мәжбүрлі еңбек қолданды деп айыптап келеді. Алайда Бейжің мұндай айыптауларды жоққа шығарады.
Сонымен қатар Қытайдың Сауда министрлігі АҚШ-қа ұшқышсыз ұшу аппараттары мен олардың бөлшектерін экспорттауға бақылауды күшейтетінін мәлімдеді. Енді экспорттық лицензиялар әрбір өтінім бойынша жеке қаралып, бұрынғы жеңілдетілген тәртіп күшін жояды.
Бұдан бөлек, Қытай АҚШ-тың Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) Қытайға қатысты шектеу шараларын қолдады деп мәлімдеген америкалық компаниямен іскерлік байланыстарға да тыйым салды. Еске салсақ, өткен жылдың желтоқсанында FCC шетелде өндірілген жаңа үлгідегі дрондарды мақұлдау рәсімін тоқтатқан болатын.
Бұл шешімдер АҚШ президенті Дональд Трамптың Қытай төрағасы Си Цзиньпинді 24 қыркүйекте Вашингтонға шақыруының алдында қабылданып отыр. Екі ел басшысы соңғы рет биыл мамыр айында Бейжіңде кездескен еді.
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