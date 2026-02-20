Қытай әлемдік саудада өз ықпалын күшейтуді жоспарлап отыр
Қытайдың стратегиясы АҚШ-тың сауда саясатын бейтараптандыруға бағытталған.
Дональд Трамптың әкімшілігі аяқталғаннан кейін Қытай АҚШ қысымына қарсы тұрып, әлемдік саудада өз ықпалын күшейтуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Reuters агенттігінің зерттеуіне сәйкес, Пекин АҚШ-тың баж салығы мен сауда қысымын пайдалана отырып, әлемдік экономикалық блоктармен жаңа сауда келісімдерін жасауға ұмтылуда.
Қытайдың жоспарына сәйкес, Еуропалық Одақ, Парсы шығанағы елдері және Транс-Тынық мұхиты серіктестігімен байланыс күшейтіледі. Бұған қоса, Қытай 20-ға жуық бұрын басталған келісімді жеделдетіп, артық өндіріс пен ішкі сұраныстың төмендігіне қарамастан, жаһандық нарыққа терең интеграциялауды көздейді.
Reuters агенттігі атап өткендей, Қытайдың стратегиясы АҚШ-тың сауда саясатын бейтараптандыруға бағытталған. Елдің жоғары басшылары ұзақ мерзімді үстемдік үшін құрылымдық өзгерістерге дайын, ал жаңа келісімдер арқылы Қытай әлемдік саудада орталық рөл атқаруды жоспарлап отыр.
Сауда министрлігі сондай-ақ Африка елдеріне нөлдік баж салығы енгізуді, көршілерге жасанды интеллектке негізделген кедендік жүйелер ұсынуды және цифрлық инфрақұрылымды дамыту арқылы сауданы жеңілдетуді көздеп отыр. Бұл қадамдар Қытайды әлемдік саудаға тереңірек интеграциялап, серіктестерді АҚШ қысымынан тәуелсіз етуге бағытталған.
Экономистер мен дипломаттар Пекиннің бұл стратегиясын «Трамп кезеңінен сабақ алу және жаһандық үстемдікке ұмтылу» деп сипаттайды.
