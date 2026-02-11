Қысқы Олимпиада: бүгін жарыс жолына 7 қазақстандық шығады

Бүгін 7 қазақстандық спортшы үш спорт түрінен жарыс жолына шығады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
11 ақпан күні Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында XXV қысқы Олимпиада ойындарының бесінші жарыс күні басталды.
Қазақстан құрамасының жарыс кестесі:
14:00 – шаңғы қоссайысы, қалыпты тұғыр
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров.
15:00 – фристайл-могул, екінші іріктеу (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова.
17:45 – шаңғы қоссайысы, шаңғы жарысы
Қатысушы: Шыңғыс Рақпаров.
18:15 – биатлон, жекелей жарыс (әйелдер)
Қатысушылар: Айша Ракишева, Милана Генева.
18:15 – фристайл-могул, финал (әйелдер)
Қатысушылар: Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Әмренова (іріктеуден сәтті өткен жағдайда).