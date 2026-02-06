Қазақстанның соңғы жаңалықтары

Қысқы Олимпиада-2026: Олимпиадалық ауылдан алғашқы кадрлар

Бүгiн, 13:03
Ұлттық Олимпиада комитеті
PHOTO
Фото: Ұлттық Олимпиада комитеті

Бүгін, 6 ақпанда, Италияда 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындарының салтанатты ашылуы өтеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан құрамасын төртжылдық басты жарыста 10 спорт түрінен 36 спортшы Represents етеді.

Бүгін Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитеті олимпиадалық ауылдан алғашқы кадрларды жариялады.

Бұған дейін Үкімет отырысында Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов Олимпиадаға дайындық жұмыстарына мемлекет тарапынан 13,3 млрд теңге бөлінгенін мәлімдеген болатын. Осыған байланысты BAQ.KZ тілшісі экономистер мен спорт сарапшыларынан аталған қаржының тиімділігі мен күтілетін нәтижелер жайлы пікір сұрады.

