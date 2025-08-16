Қырғызстанда альпинистерді эвакуациялау кезінде тікұшақ апатты жағдайда қонды

Қырғызстан Қорғаныс министрлігінің әскери Ми-8 тікұшағы тауларға ыңғайсыз қонды, деп хабарлайды BAQ.KZ 24.kg сайтына сілтеме жасап.
2025 жылдың 16 тамызында Победа шыңы аймағында Қырғызстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне тиесілі Ми-8 тікұшағының экипажы зардап шеккен альпинистерді эвакуациялау үшін ұшып кетті.
Елдің Қорғаныс министрлігінің мәліметінше, тікұшақ биіктікте және күрделі ауа райы жағдайында қону кезінде қатты қонған. Бортта экипаж мүшелері мен эвакуациялау жұмыстарына тартылған тау құтқарушылары болды. Оқиға салдарынан бірнеше адам өміріне қауіп төндірмейтін әртүрлі ауырлықтағы жарақаттар алды. Оқиға орнына зардап шеккендерді эвакуациялау үшін мамандар жіберілді.
Қорғаныс министрлігі құтқару жұмыстарын жүргізуді жалғастыруда және жеке құрамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және эвакуациялау шараларын аяқтау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауда.
Бұған дейін Алматы облысында әскери тікұшақ жоғалып кеткен болатын. Кейінірек ұшақтың алғашқы сынықтары табылғаны белгілі болды. Оны іздеуге бес әскери бөлімше жұмылдырылды. Су астындағы жұмыс кезінде құтқарушылар ЕС-145 тікұшағы экипажының мүшелерінің мәйітін тапты.