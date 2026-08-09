Қырғызстан тауларында жоғалған альпинистердің шатыры табылды

Алайда шатырдың ішінен туристер табылмады. Іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

9 Тамыз 2026, 16:48
АВТОР
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Қырғызстан ТЖМ 9 Тамыз 2026, 16:48
9 Тамыз 2026, 16:48
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Фото: Қырғызстан ТЖМ

Қырғызстан тауларында Құрымды шыңына көтерілгеннен кейін байланысқа шықпай қалған альпинистер тобының шатыры табылды. Алайда құтқарушылар шатырдың ішінен туристерді таппаған. Іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.

Жергілікті БАҚ мәліметінше, жоғалғандардың арасында Беларусьтің екі және Литваның бір азаматы бар.

Қырғызстан ТЖМ дерегіне сәйкес, 8 тамызда құтқарушылар іздеу жұмыстарын жалғастырып, шамамен 5 мың метр биіктікте түнеп шыққан. Келесі күні іздеу операциясына арнайы техникасы бар тағы бес құтқарушы, Шекара қызметінің бес қызметкері және Швейцариядан келген екі ерікті гид қосылды.

Альпинистер 4 тамызда биіктігі 6613,5 метр болатын Құрымды (Корумду) шыңына көтерілген. Олар Солтүстік жота арқылы шыңға жеткеннен кейін операторға хабарласып, базалық лагерьге қарай түсе бастайтынын айтқан.

Алайда белгіленген уақытта топ бақылау нүктесіне жетпеген. Осыдан кейін альпинистермен байланыс үзілген.

Бұған дейін Беларусь альпинизм және құзға өрмелеу федерациясы жоғалған топты іздеуге көмек көрсету туралы қырғызстандық әріптестеріне өтініш білдірген.

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