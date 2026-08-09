Қырғызстан тауларында жоғалған альпинистердің шатыры табылды
Алайда шатырдың ішінен туристер табылмады. Іздеу-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
9 Тамыз 2026, 16:48
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