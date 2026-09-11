Қымбат көлік, демалыс, Stories: Шенеуніктерге әлеуметтік желіде не жариялауға болмайды?
Мемлекеттік қызметшінің жеке аккаунты да назардан тыс қалмайды. Кейбір жарияланымдар заң мен Әдеп кодексі тұрғысынан мәселе туындатуы мүмкін.
Қазақстандық мемлекеттік қызметшілер әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жариялайтын контентіне мұқият болғаны жөн. Жеке фотосуреттер, видеолар, пікірлер мен жазбалар көпшілікке тарап кетіп, мемлекеттік қызметшінің ғана емес, ол жұмыс істейтін мемлекеттік органның да беделіне әсер етуі мүмкін.
Аккаунт жеке деп көрсетілгеннің өзінде мемлекеттік қызметші заң талаптары мен Әдеп кодексінің нормаларын сақтауға міндетті. Ал жарияланымның тек жеке пікірді білдіретіні туралы ескерту де бұл жауапкершіліктен босатпайды.
Сән-салтанат пен қымбат сатып алулар сұрақ тудыруы мүмкін
Мемлекеттік қызметшілердің қымбат сатып алуларын, сән-салтанат заттарын, қымбат демалысын және өзге де материалдық игіліктерін көрсететін жарияланымдарға ерекше назар аударылады.
Егер мұндай қаражаттың қайдан алынғаны түсініксіз болса, осындай контент азаматтардың тарапынан түрлі сұрақ туғызып, мемлекеттік қызметшінің беделіне кері әсер етуі мүмкін.
Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер әлеуметтік желілерді тауарларды, қызметтерді немесе коммерциялық қызметті жарнамалау үшін пайдаланбауы керек. Бұл мемлекеттік қызметшілерге қойылатын заңнамалық шектеулерге қайшы келмеуге тиіс.
Сондай-ақ лауазымды, мемлекеттік рәміздерді, мемлекеттік органның ресурстары мен беделін жеке мүддеге пайдаланып жатқандай әсер қалдырмау маңызды.
Жарияланымдар мен пікірлерге де мән берген жөн
Мемлекеттік қызметшілер балағат сөздерден, қорлайтын және арандатушылық сипаттағы пікірлерден, жария қақтығыстардан, қоқан-лоқыдан, сондай-ақ азаматтар мен әріптестеріне қатысты кемсітетін немесе намысына тиетін пікірлерден аулақ болғаны жөн.
Әсіресе Stories, статустар мен қысқа видеоларға мұқият қарау қажет. Мұндай жарияланымдар бірнеше сағаттан кейін өшіп қалса да, оларды басқа қолданушылар сақтап алып, қайта жіберуі немесе жариялауы мүмкін.
Сондай-ақ көпшілікке таратуға арналмаған қызметтік ақпаратты жариялауға болмайды.
Мемлекеттік қызметшінің мәртебесін ескеру маңызды
Мемлекеттік қызметшінің қоғамдық мінез-құлқы оның ресми немесе жеке аккаунт жүргізуіне қарамастан, өзі жұмыс істейтін мемлекеттік органмен байланыстырылуы мүмкін.
Сондықтан кез келген ақпаратты жарияламас бұрын мемлекеттік қызметші оның заң талаптары мен қызметтік әдеп нормаларын бұзбайтынын, лауазымын жеке мақсатта пайдаланып жатқандай әсер қалдырмайтынын және мемлекеттік қызметтің беделіне нұқсан келтірмейтінін бағалауы керек.
Егер жарияланымға қатысты күмән туындаса, оны жариялаудан бас тартқан дұрыс.
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Қызметтік әдеп: Қазақстандағы мемлекеттік қызметшілерге қандай талаптар қойылады?
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