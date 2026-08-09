«Құрылтайға жол»: танымал қазақстандық ультрамарафоншы алдағы сайлауда дауыс беру үшін 1300 шақырымды еңсермек
Қазақстандық ультрамарафоншы Меңдібай Әлімғазинов 23 тамызда Құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауына қатысу үшін Астанадан Алматыға дейінгі 1300 шақырымды еңсермек. Ол «Құрылтайға жол» бастамасы арқылы қазақстандықтарға тарихи дауыс берудің маңызын еске салуды көздейді. Сайлау нәтижесінде елдің жаңа бір палаталы жоғары өкілді органы құрылып, алдағы бес жылға арналған заңнамалық күн тәртібі айқындалады.
Марафон қашықтықтарында 30 жылдан астам
Алдағы сайлаудың маңызын қазақстандықтардың есіне салуды 58 жастағы ультрамарафоншы Меңдібай Әлімғазинов ұйғарды. Оның марафонмен айналысып келе жатқанына 30 жылдан астам уақыт болды. Осы жылдар ішінде ол көптеген ұзақ қашықтық жарыстарына қатысып, бірнеше рет жүлделі орындарға ие болды.
2017 жылы Меңдібай Әлімғазинов Astana Marathon жарысында өз жас санатында бірінші орын алды. 2021 жылы осы марафонда 50-54 жас санатында үшінші орын иеленіп, тағы да жүлдегерлер қатарына енді.
2018 жылы спортшы он ультрамарафоншыдан тұратын команда құрамында «Астана - Алматы» эстафеталық ультрамарафонына қатысты. Бағыттың жалпы ұзындығы 1300 шақырым болды, команда бұл қашықтықты алты күнде еңсерді.
Меңдібай Әлімғазинов 55-60 жас санатындағы «Masters Athletics» жеңіл атлетика чемпионатына да қатысып, бүгінге дейін жоғары жас санаттарындағы спортшылар арасындағы жарыстарда өнер көрсетіп келеді.
Сайлау учаскесіне дейінгі 1300 шақырым
Енді ультрамарафоншы көпжылдық спорттық тәжірибесін азаматтық бастамамен ұштастыруды ұйғарды.
Жеке парақшасында Меңдібай Әлімғазинов отандастарына Құрылтай депутаттарының алғашқы сайлауына қатысудың маңызын және әрбір азаматтың ел болашағына деген жеке жауапкершілігін еске салғысы келетінін хабарлады.
Жолға шығар алдында спортшы Астанадағы сайлау учаскесінен алдын ала есептен шығару куәлігін алды. 10 тамызда ол «Құрылтайға жол» символдық ультрамарафонын бастап, Астанадан Алматыға дейінгі 1300 шақырымды еңсеруді жоспарлап отыр.
Күн сайын Меңдібай Әлімғазинов 100 шақырымнан жүгіріп өтуді жоспарлап отыр. Бүкіл жол 13 күнге созылмақ. Дауыс беру күніне дейін спортшы Алматыға жетіп, сайлау учаскесіне барып, елдің болашағы үшін дауыс беруді көздейді.
Ультрамарафоншы үшін бұл кезекті спорттық қашықтық қана емес. Ол өз ісімен азаматтық жауапкершілік жеке шешімнен және сөзді нақты іспен бекітуге дайын болудан басталатынын көрсеткісі келеді.
Неліктен мәре Алматыда болады
Алматы қаласының бағыттың соңғы нүктесі ретінде таңдалуы кездейсоқ емес. Бұл сайлаушылар саны ең көп шоғырланған елдегі ең ірі мегаполис және басты электоралдық орталық. Сондықтан Меңдібай Әлімғазинов сапарын Алматыда аяқтап, тарихи дауыс беруге дәл осы қалада қатысуды ұйғарды.
Осы тұрғыда Меңдібай Әлімғазиновтың бастамасы мегаполис тұрғындарына, әсіресе жастарға бағытталған өзіндік азаматтық үндеу іспетті. Дауыс беру құқығын пайдалану үшін ол елдің екі ірі қаласы арасындағы қашықтықты еңсеруге дайын. Ал сайлаушылардың көпшілігіне аз ғана уақыт бөліп, жақын маңдағы сайлау учаскесіне барса болғаны.
Әркімнің дауысы ортақ болашақты айқындайды
Жасына қарамастан, тәжірибелі ультрамарафоншы үшін де 1300 шақырымдық жол зор ерік-жігерді, тәртіп пен төзімділікті талап ететін күрделі сынақ. Алайда Меңдібай ағаның бастамасы өзгелерді оның спорттық қадамын қайталауға шақыруды көздемейді. Ол өз үлгісімен азаматтық жауапкершілік үлкен күш-жігерді талап етпейтінін еске салады. Азаматтық жауапкершілік сайлауға бару туралы қарапайым, бірақ маңызды шешімнен басталады.
Өз дауысын беру үшін Меңдібай аға Астанадан Алматыға дейінгі ұзақ жолды еңсеруге дайын. Қазақстандықтардың көпшілігіне жақын маңдағы сайлау учаскесіне дейін әлдеқайда қысқа жол жүрсе жеткілікті.
Сондықтан аға буынның үлгісіне еріп, 23 тамызда сайлаудан шет қалмау маңызды. Өйткені ортақ әрі жарқын болашағымыз әрқайсымыздың қатысуымыздан басталады.
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