«Құрылтайға жол»: 58 жастағы Меңдібай аға Қарағандыға жетті
Меңдібай Әлімғазинов 210 шақырымнан астам жолды еңсерді. Қарағандыда оның жүгірісіне жастар қосылып, бастаманы қолдады.
Меңдібай Әлімғазинов «Құрылтайға жол» ультрамарафонының кезекті маңызды белесін еңсеріп, Қарағанды қаласына жетті. Астанадан бері 210 шақырымнан астам жол артта қалды. Қалада спортшының жеке бастамасы тұрғындардың іс-әрекетінен жалғасын тапты: өтіп бара жатқан тұрғындар оны қошеметпен қарсы алды, жастар жүгіріске қосылды, ал журналистер бастаманың мәнін кеңірек ашуға көмектесті.
Қарағанды бүкіл елге бағытталған бастаманы қолдады
Қала көшелерімен жүгіріп келе жатқан Меңдібай аға қарағандылықтардың назарын аударды. 58 жастағы марафоншыны көрген тұрғындар оны күлімсірей қарсы алып, сапарының қалай өтіп жатқанын сұрады және сапарын жалғастыруға күш-қуат тіледі.
Тасжолдағы ұзақ қашықтықты еңсергеннен кейін қала тұрғындарымен кездесу спортшыға үлкен рухани демеу болды. Өз кезегінде, Меңдібай ағаның әрекеті адамдарды белсенді өмір салтын ұстануға жігерлендіріп, азаматтық ұстаным нақты іспен бекітілгенде ғана күшке ие болатынын еске салады.
Жастар ортақ іске атсалысу үлгісін жалғастырды
Қарағандылық жастардың ықыласы ерекше байқалды. Меңдібай ағаны көрген жастар жүгіріске қосылып, қала ішіндегі бағыттың бір бөлігін онымен бірге еңсерді.
Олардың қатысуы қызығушылық пен ортақ іске атсалысудың тікелей көрінісіне айналды. Қарағандылық жастар спортшыны сөзбен ғана емес, нақты іспен де қолдап, қашықтықтың бір бөлігін онымен бірге еңсеріп, осы сапардың мәніне ортақтасты.
Бірге түскен фотосурет осы сәтті сақтап қалды, алайда оның мағынасы бір естелік кадрдан әлдеқайда кең. Жастардың әрекеті жеке жауапкершілік идеясының жас ұрпаққа түсінікті екенін және оларды ел үшін маңызды оқиға төңірегіне біріктіре алатынын көрсетті.
Тәлімгер мен шәкірттер: ұрпақтар бірлігінің күші
Меңдібай ағаның өзі ультрамарафон басталғалы бірге келе жатқан екі шәкіртінің рөлін ерекше атап өтті. Оның айтуынша, олардың көмегі мен моральдық қолдауынсыз мұншалықты алысқа жету әлдеқайда қиын болар еді.
Шәкірттерінің жанында болуы оған шаршауды жеңуге және жігерін сақтауға көмектеседі. Олардың қасында Меңдібай аға өзін қайтадан спорттық бабындағы ең жақсы кезеңдегідей сезінеді.
Бұл сапарда тәлімгерлік сөзбен емес, бірге жүріп өткен шақырымдармен көрінеді. Меңдібай аға шәкірттеріне өз тәжірибесін жеткізіп, төзімділіктің үлгісін көрсетеді, ал олар оған жолды жалғастыруға күш беретін қолдау көрсетеді. Осылайша, бір қашықтық аға буынның тәжірибесі мен жастардың қуатын тоғыстырады.
Іспен дәлелденген азаматтық ұстаным
Меңдібай ағаның Қарағандыға келуі бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аударды. Спортшы сұхбатында ауыр физикалық сынақты Құрылтай депутаттарының алдағы сайлауымен неліктен байланыстырғанын және азаматтық жауапкершіліктің өзі үшін нені білдіретінін айтты.
Меңдібай ағаның түсінігінде азаматтық жауапкершілік адам елдің одан әрі дамуына ықпал ететін шешімдерге өзі қатысқан сәттен басталады. Сондықтан ол тек үндеумен шектелмей, алдағы дауыс беруге деген көзқарасын нақты іспен дәлелдеуге шешім қабылдады.
1300 шақырымдық қашықтық басқа азаматтарға қойылатын талап емес. Ол Меңдібай ағаның өз дауысына қаншалықты мән беретінін көрсетеді. Оның сапары әр адамды қанша шақырым еңсеруге дайын екені жайында емес, ел болашағын айқындайтын таңдауға қатысуға қаншалықты жауапкершілікпен қарайтыны жөнінде ойлануға шақырады.
Қарағанды «Құрылтайға жол» тарихының бір бөлігіне айналды. Алда жаңа қалалар мен кездесулер бар
Қарағандыға дейін жүріп өткен 210 шақырым жаңа қоғамдық мәнге ие болды. Меңдібай ағаны қала тұрғындары қолдады, жергілікті жастар бағыттың бір бөлігін онымен қатар жүгіріп өтті, ал журналистер бастаманың идеясын кең аудиторияға жеткізуге көмектесті.
Меңдібай ағаны алда басқа қалалар, кенттер мен ауылдар күтіп тұр. Тұрғындар ультрамарафоншымен жеке кездесіп, оны жылы сөзбен қолдауға, жүгірудің бір бөлігіне қосылуға немесе жол үстінде көмек ұсынуға мүмкіндік алады.
Бұл спортшыны қолдаудың ғана емес, бүкіл елдің көз алдында дамып жатқан бастамаға өз үлесін қосудың да мүмкіндігі. Әрбір кездесу, бірге жүріп өткен шақырым және ізгі тілек «Құрылтайға жол» тарихының жаңа бір тарауына айналады.
Бұл сапардың тарихы дәл қазір жазылып жатыр. Ал жол бойындағы келесі елді мекендердің тұрғындары ел үшін маңызды таңдауға бастайтын ортақ бағытта өз ізін қалдырып, осы тарихтың тікелей қатысушысына айнала алады.
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