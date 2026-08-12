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  • Құрылтай сайлауы-2026: теледебатта көрермен даусының аралық нәтижесі

Құрылтай сайлауы-2026: теледебатта көрермен даусының аралық нәтижесі

Теледебатты «Jibek Joly» телеарнасынан бөлек, Jibek Joly TV және резервтік Jibek Joly News YouTube арналары да көрсетіп жатыр. Көрермендер партия өкілдеріне сұрақтарын экранда көрсетілген WhatsApp нөмірі арқылы жолдай алады.

12 Тамыз 2026, 22:10
АВТОР
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видеодан скрин 12 Тамыз 2026, 22:10
12 Тамыз 2026, 22:10
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Фото: видеодан скрин

Jibek Joly арнасындағы командалық теледебатта көрермен даусының аралық нәтижесі белгілі болды.

Телекөпірде көрермен дауыс беруінің аралық нәтижесі жарияланды. Аралық нәтиже қорытындысы бойынша бірінші орынды "Әділет" партиясы алды – сауалнамаға қатысушылардың 59,5% - ы партияға дауыс берді.

Екінші орында "Ауыл" партиясы 14,4%, үшінші орында — Respublica 12,1%. Бұдан кейін Қазақстан Халық партиясы — 4,2%, ЖСДП — 3,7%, "Ақ жол" — 3,4% және "Байтақ" — 2,1%.

Қатысушылардың тағы 0,6% - ы "ешкім ұнамады"опциясын таңдады.

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