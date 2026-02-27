Құрылтай қайта оралды, өлім жазасы жойылды: Бұл нені білдіреді? 

Бұл жолғы подкаст қонағы – заң ғылымдарының докторы, профессор Ермек Әбдірасұлов.

Бұл жолғы подкаст қонағы – заң ғылымдарының докторы, профессор Ермек Әбдірасұлов, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Әңгіме 2026 жылғы Конституциялық реформа төңірегінде өрбіді. Билік тармақтарының тепе-теңдігі шынымен өзгере ме, Құрылтайдың өкілеттігі Үкіметке нақты бақылау орната ала ма, әлде бұл формалды өзгеріс болып қала ма деген сауалдар талқыланды.

Сондай-ақ Конституциялық соттың күшеюі, азаматтардың тікелей жүгіну мүмкіндігі, аймақтардың дербестігі және адам құқықтарына берілген кепілдіктердің шынайы орындалуы сөз болды.

