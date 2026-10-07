Құрылтай депутаты өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатты

7 Қазан 2026, 10:15
АВТОР
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7 Қазан 2026, 10:15
7 Қазан 2026, 10:15
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Депутат Татьяна Савельева Құрылтайдағы қызметін мерзімінен бұрын тоқтатты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов ОСК-ға 2026 жылғы 6 қазанда Құрылтай депутаты Татьяна Михайловна Савельевадан өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтініші келіп түскенін айтты.

Осыған орай, ҚР Конституциясының 55-бабына «ҚР Құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы» ҚР Конституциялық заңының 44-бабының 3 және 5-тармақтарына сәйкес Орталық сайлау комиссиясының қаулысы негізінде Татьяна Савельеваның депутаттық өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселені шешу үшін ОСК ұсыныс енгізеді, - деді ол.

Осылайша заңға сәйкес, Құрылтай депутаты Татьяна Михайловна Савельеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

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