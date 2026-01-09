Қой базар: Германияда супермаркетке бір отар қой басып кірді

Германияда Бавариядағы Penny дүкеніне 50 қой басып кіріп, дәліздерде "толық хаос" тудырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тез арада желіге тараған бейнежазбаға сәйкес, қойлар шатасып қалған сатып алушыларды оңай басып өтіп, касса аймағында «кеш» ұйымдастырып, онда толық 20 минут өткізген. Дүкен қызметкерлері кассалық сөрелерді қағып, тәртіпті қалпына келтіруге тырысты, бірақ бұл нәтиже бермеді – қойлар дәлізде жүріп алды.
Неміс қоғамдық телеарнасы ZDF қойлардың супермаркеттің «Бірінші кезекте Penny-де» ұранын сөзбе-сөз қабылдағанын әзілдеп атап өтті. Оқиға желіде кеңінен таралып, әлеуметтік желі пайдаланушыларының көңілін көтерді. Тіпті Лондондағы Германия елшілігі де араласып, батыл қойлардың «хаосы» туралы әзіл-оспақ жазба жариялады.