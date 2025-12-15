Қостанайда заңсыз бетон зауыттары анықталды

Қостанай облысында экологиялық заңнаманы бұза отырып жүргізілген заңсыз өнеркәсіптік қызмет фактілері анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы міндетті экологиялық рұқсаттарсыз жұмыс істеген бетон және бетон бұйымдарын өндіретін екі заңсыз зауытты анықтады.
Қадағалау органдарының мәліметінше, өнеркәсіп нысандары ұзақ уақыт бойы Тобыл қаласының аумағында қажетті рұқсат құжаттарын рәсімдемей қызмет атқарған. Соған қарамастан, кәсіпорындар қоршаған ортаны қорғау саласындағы заң талаптарына қайшы түрде өндірісті жалғастырған.
Анықталған фактілер бойынша зауыт иелеріне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер қозғалды. Материалдар сотта қаралып, заң бұзушылықтар дәлелді деп танылып, кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылданды.
Нәтижесінде құқық бұзушыларға жалпы сомасы 3 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Сонымен қатар, экологиялық құжаттама белгіленген тәртіппен толық рәсімделгенге дейін кәсіпорындардың қызметіне тыйым салу жөнінде сот шешімі шығарылды.
Табиғатты қорғау прокуратурасы экологиялық құқық бұзушылықтарды анықтау және алдын алу жұмыстары жалғасатынын, сондай-ақ табиғатты қорғау заңнамасын сақтау барлық кәсіпкерлік субъектілері үшін міндетті болып қала беретінін атап өтті.