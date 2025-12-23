Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қостанайда медицина саласының басшылары ұсталды

Бүгiн, 14:36
188
Бөлісу:
Нұркен Алишев - архив
Фото: Нұркен Алишев - архив

Қостанай облысында миллиардтаған қаражатты жымқыру фактілері анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Қостанай облысының прокуратурасымен облыстың өзге құқық қорғау және уәкілетті органдарымен бірлесіп медициналық құрылғыларды сатып алу саласындағы сыбайлас-жемқорлық схемасы анықталды.

Медициналық ұйымдармен қажеттілігі төмен құрылғыларды қымбатырақ бағаға сатып алу фактілері әшкереленді. Келтірілген шығынның сомасы 2 млрд теңгеден асты. Аталған фактілер бойынша Қостанай облысы прокуратура органдарымен қылмыстық істер тіркелді. Тергеу шеңберінде «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ-ның бұрынғы басшысы мен қызмет атқарып жатқан орынбасары, аудан ауруханасының бас дәрігері және құрылғыларды ұсынған өнім беруші ұсталды. Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процесстік кодексінің 201 бабына сәйкес жариялауға жатпайды, - деп хабарлады Қостанай облысы прокуратурасының баспасөз қызметі. 

Тергеу жалғасуда. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Неліктен шенеуніктердің декларациясы әлі жарияланған жоқ? – Министр жауап берді
Келесі жаңалық
Түнде жүргендер мен балағат сөз айтқандар айыппұл төлейді: 2026 жылы кім қанша төлейді?
Өзгелердің жаңалығы