Қостанайда ертеңнен бастап мектеп оқушылары онлайн оқиды

Қостанай қаласының барлық 37 мектебі ертең, 25 қарашадан бастап осы аптаның соңына дейін толықтай қашықтан оқыту форматына көшірілді. Мұндай шешім өңірде ЖРВИ және тұмаумен сырқаттанушылықтың күрт өсуіне байланысты қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, 17–23 қараша аралығында өңірде 10,5 мыңнан астам ЖРВИ жағдайы тіркелген. Бұл бір апта бұрынғы көрсеткіштен (7,3 мың) едәуір жоғары. Науқастардың 61%-ын – 14 жасқа дейінгі балалар құрайды.
Қостанай облысының білім басқармасы мұндай алдын алу шаралары оқу процесіне қатысушылардың барлығының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өтті. Қазіргі таңда облыс бойынша 18 мыңнан астам оқушы – яғни жалпы контингенттің 10%-дан астамы – онлайн форматта оқып жатыр.
Қала мектептерінен бөлек, қашықтықтан оқытуға Қарабалық және Қостанай аудандарындағы үш мектеп, Алтынсарин ауданындағы бес мектеп және Қамысты ауданындағы бір мектеп толық ауыстырылды.
Колледждерде сырқаттанушылық деңгейі салыстырмалы түрде төмен – тек 17% шамасында. Дегенмен, Қостанай политехникалық колледжі мен Қызмет көрсету саласы колледжінде аурушаңдық 30%-дан асып, олар онлайн оқу режиміне көшті. Тағы төрт колледжде 17 топ қашықтықтан оқуда.
Санитарлық дәрігерлер вирус жұқтырғандардың басым бөлігі халық тығыз орналасқан аймақтарда екенін атап өтеді. Аудандардағы жағдай әзірге тұрақты. Алдағы күндері ауа райы (+0 шамасындағы температура мен жауын-шашын) вирустың таралуын тежей қоймайтыны күтілуде.