Қостанай өңірлік университетінің студенттері жарыс көлігін құрастырды
Болидтің барлық бөлшектері алдымен цифрлық форматта жобаланып, сынақтан өтті. Бір орындық көлік 3 секундта 100 км/сағ жылдамдыққа дейін жүре алады.
Бүгiн 2026, 08:48
Фото: gov/kz
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің студенттері екі жыл ішінде жарысқа арналған болид құрастырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жоба білім беру мен өндірісті ұштастыруға бағытталған.
Алдағы уақытта студенттер осы жобамен "Формула-студент" халықаралық жарысына қатысуды жоспарлап отыр
