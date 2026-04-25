Қостанай облысында жоғалған ер адам өлі күйінде табылды
Кеше 2026, 23:55
Фото: instagram.com/mendiqara_qostanai_media
Қостанай облысында үш күн бойы іздестірілген 29 жастағы ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Меңдіқара үні басылымына сілтеме жасап.
Оқиға Боровское ауылы маңында тіркелген. 24 сәуір күні кешке оның денесі Мормыш көлінің су аймағынан өмір белгілерінсіз табылған.
Іздеу жұмыстарына еріктілер, полиция қызметкерлері және жергілікті тұрғындар жұмылдырылған. Құтқару тобы оқиға орнына азамат жоғалғаны туралы хабар түскен сәттен бастап аумақты тексерген.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, сот-медициналық сараптама тағайындалды.
Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталуда.
