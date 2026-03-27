Қостанай облысында тасқынға байланысты жол жабылды
Бүгiн 2026, 22:21
137Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Қостанай облысында су тасқынына байланысты бірқатар жол учаскесінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 27 наурыз сағат 22:00-ден бастап «Мариновка ауылына кіреберіс» автожолының 0–9 шақырым аралығында барлық көлік түрлерінің қозғалысы тоқтатылды. Бұған су деңгейінің көтерілуі (ұзындығы 70 м, биіктігі 20 см) себеп болған, - делінген хабарламада.
Алдын ала мәлімет бойынша, жол 2026 жылғы 5 сәуір сағат 08:00-де қайта ашылады.
Ең оқылған:
- Енді несие алу қиындайды: Кімдерге ақша берілмейді?
- Жұмыссыздарға ақша төленеді: Өтінішті қалай беруге болады?
- Үш минуттық неке: Қалыңдық үйленген соң күйеу жігітінің бір ауыз сөзі үшін қайта ажырасты
- 1 млрд теңге: Құрамында алтыны бар құмды шетелге шығару әрекетінің жолы кесілді
- LRT конструкциясы: Астаналық жүргізуші тегін суға көлігін жуып алды