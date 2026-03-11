Қостанай облысында қар құрсауынан 67 адам құтқарылды
Оның ішінде 4 бала бар. Жалпы 32 адам қауіпсіз жерге жеткізілді.
Бүгiн 2026, 23:24
Қостанай облысы аумағында боран салдарынан бірнеше аудан мен қалада авариялық-құтқару жұмыстары ұйымдастырылды. Құтқару жұмыстары Денисов ауданы, Сарыкөл ауданы, Жітіқара ауданы, Әулиекөл ауданы, Бейімбет Майлин ауданы аудандарында, сондай-ақ Арқалық және Лисаковск қалаларында жүргізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құтқарушылар қар құрсауында қалған адамдарды эвакуациялап, қауіпсіз жерлерге жеткізді. Жұмыстарға Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігі қызметкерлері мен арнайы техникасы жұмылдырылды. Мамандардың кәсібилігінің арқасында қар құрсауында қалған көліктердегі адамдар құтқарылды.
Нәтижесінде 4 баламен бірге 32 адам қауіпсіз жерге жеткізілді. Сонымен қатар тағы 35 адам эвакуацияланды. Ешкімге медициналық көмек қажет болған жоқ. Құтқарылғандар жылыту пункттеріне орналастырылды.
Қазақстан Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды боран кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауға және жолға шыққанда аса мұқият болуға шақырды.
