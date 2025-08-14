Қостанай облысында экологиялық акция өтті

Қостанай облысында "Таза Қазақстан" республикалық бағдарлама шеңберінде экологиялық акция болып өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 14 тамызда Жітіқара қаласында экологиялық мәдениетті және туған өлкеге ұқыпты қарауды қалыптастыруға бағытталған экологиялық акция болып өтті. Іс-шара "Таза Қазақстан" республикалық бағдарлама шеңберінде өтіп, 35-тен астам еріктілер жинады.
Қатысушылар арасында – "Үлкен жүрек" штабының еріктілері, "Жасыл ел" еңбек жасағының мүшелері және Жастар ресурстық орталығының қызметкерлері.
Аталған акция қоршаған орта сақтау және қалалықтар арасында экологияға деген жауапты қарауды тәрбиелеу мәселелеріне ерекше назар тартуға бағытталған. Акция қатысушылары бірлескен күшімен аумағын тазартып, 1 тоннаға жуық қоқыс, оның ішінде пластик, шыны және өзге де тұрмыстық қалдықтар жинады. Олардың еңбегінің арқасында тазартылған аумағы жаңартылған кескініне ие болып, жайлы әрі қауіпті аумағына айналды.
"Таза Қазақстан" республикалық бағдарлама шеңберіндегі экологиялық акция – бұл өскелең ұрпақ пен қаланың барлық тұрғындарында тазалық пен тәртіп үшін жауапкершілік сезімін тәрбиелеудегі маңызды қадам. Әрбір азамат экология жақсартуына өз үлесін қоса алады және мұндай акциялар тәртіпті орнатуға көмектесіп қана қоймай, онымен қоса адамдарды табиғатқа ұқыпты қарауға шабыттандырады - деп атап өтті іс-шара ұйымдастырушылары.
Акция жергілікті билік пен ұйымдар қолдауымен өтті, олар тазалауға арналған барлық қажетті техниканы ұсынып, белсенді қала тұрғындарының бастамаларына қолдау көрсетті. Бұл іс-шара еліміздегі қоршаған ортаны жақсартуға бағытталған ауқымды республикалық қозғалысының басым бөлігі болды.
Мұндай экологиялық акция Жітіқарада дәстүрге айналады және болашақта қаланың барлық үлкен аумақтарын қамтиды деп жоспарлануда.