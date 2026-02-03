Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

«Қорғас» кеден бекеті екі аптаға жабылады

Бүгiн, 12:07
273
Бөлісу:
Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі
Фото: Жетісу облысы әкімінің баспасөз қызметі

Қытайда Жаңа жыл мерекесіне байланысты Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы арасындағы «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы орталығы 14 күнге уақытша жабылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

ҚХР аумағындағы бекет 2026 жылғы 16 ақпаннан 1 наурызға дейін жұмысын тоқтатады. Осыған байланысты аталған мерзімде «Қорғас» орталығы келушілер үшін толық жабық болады.

Осы уақыт аралығында Қазақстан тарапы орталықтың өз жағындағы ғимаратында жөндеу және жаңғырту жұмыстарын жүргізеді.

2 наурыздан бастап орталық қалыпты режимде жұмысын жалғастырады.

Айта кетейік, бұған дейін Қорғастан не сатып алуға болатынын жазған едік.

Сондай ақ Қазақстан мен Қытай делегациялары "Нұр Жолы" – "Қорғас" өткізу пункттерінде бірлескен инспекция өткізіп, шекараны кеңейтпек болған. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Конституциялық реформаның жаңа кезеңі: Қазақстан Негізгі заңды неліктен қайта қарап жатыр?
Келесі жаңалық
Мүгедектігі бар азаматтарды жұмысқа алған компаниялар салықты аз төлейді
Өзгелердің жаңалығы