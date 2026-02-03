«Қорғас» кеден бекеті екі аптаға жабылады

Қытайда Жаңа жыл мерекесіне байланысты Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы арасындағы «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы орталығы 14 күнге уақытша жабылады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚХР аумағындағы бекет 2026 жылғы 16 ақпаннан 1 наурызға дейін жұмысын тоқтатады. Осыған байланысты аталған мерзімде «Қорғас» орталығы келушілер үшін толық жабық болады.
Осы уақыт аралығында Қазақстан тарапы орталықтың өз жағындағы ғимаратында жөндеу және жаңғырту жұмыстарын жүргізеді.
2 наурыздан бастап орталық қалыпты режимде жұмысын жалғастырады.
Сондай ақ Қазақстан мен Қытай делегациялары "Нұр Жолы" – "Қорғас" өткізу пункттерінде бірлескен инспекция өткізіп, шекараны кеңейтпек болған.