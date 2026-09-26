  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қорғаныс министрлігіндегі жағдайды кешенді тексеру жөніндегі комиссия құрылды: Тоқаев өкімге қол қойды

Қорғаныс министрлігіндегі жағдайды кешенді тексеру жөніндегі комиссия құрылды: Тоқаев өкімге қол қойды

26 Қыркүйек 2026, 16:44
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 26 Қыркүйек 2026, 16:44
26 Қыркүйек 2026, 16:44
108
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіндегі жағдайды кешенді тексеру жөніндегі комиссия туралы» өкімге қол қойды.

Құжаттың мәтіні 2026 жылғы 26 қыркүйекте Ақорда сайтында жарияланды:

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіндегі істердің жай-күйіне, оның ішінде әскери құрылымдарды қаржылық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету саласындағы жағдайға кешенді тексеру жүргізу мақсатында:

1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігіндегі істердің жай-күйіне кешенді тексеру жүргізу жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Комиссия) мына құрамда құрылсын:

Балаева Аида Ғалымқызы – Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Төрағасының орынбасары, Комиссия төрағасы;

Смайылов Әлихан Асханұлы – Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының төрағасы, Комиссия төрағасының орынбасары;

Жиенбаев Ержан Нұрланұлы – Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының орынбасары;

Элиманов Жанат Қалдыбекұлы – Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы;

Баймұқашев Мұрат Қалибекұлы – Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесі Аппаратының Басшысы;

Тәкиев Мәди Төкешұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;

Өмірәлиев Жандос Жәнібекұлы – Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының бірінші орынбасары;

Алтынбаев Әли Сапарғалиұлы – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының бірінші орынбасары;

Әмрин Азамат Кемеңгерұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика бірінші вице-министрі.

2. Комиссия жүргізілген жұмыстың алғашқы нәтижелері туралы жеті күн ішінде баяндасын.

3. Осы Өкім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Ең оқылған:

Наверх